Alpha Condé candidat à un troisième mandat : retour sur un scénario écrit d’avance

Après avoir longtemps joué la montre, le président guinéen est désormais officiellement candidat à un troisième mandat. Le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), son parti, a mis fin lundi à un faux suspense, tant l’issue semblait évidente.

C’est la fin d’un faux suspens qui aura duré plusieurs mois à Conakry. « Le président Alpha Condé sera bien notre candidat à l’élection présidentielle », a indiqué le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG-Arc en ciel) dans un communiqué lu à la télévision nationale RTG, lundi soir.

Pas d’investiture en grande pompe, ni de discours télévisé de la part de celui qui est, désormais, officiellement candidat à sa propre succession.

Pourtant, les 5 et 6 août, les militants et les cadres du Rassemblement pour la Guinée (RPG) avaient fait les choses en grand, à l’occasion de la convention du parti pour désigner « leur » candidat. Le Palais du peuple de Conakry s’était paré pour l’occasion des arcs-en-ciel sur fond jaune, qui servent d’emblème au parti présidentiel, pendant que les chants, danses et discours avaient rythmé ces deux journées de meeting.

À la tribune, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana vantait le bilan de celui qui préside aux destinées de la Guinée depuis 2010. « Nous sortirons victorieux sous le leadership du président Alpha Condé » avait il scandé tandis que, Amadou Damaro Camara, président de l’Assemblée nationale confiait à Jeune Afrique : « Au RPG, Il n’y a aucune place pour un dauphin du professeur Alpha Condé ». Tous pensaient alors que le « meilleur d’eux tous » allaient accepter leur proposition de devenir, le candidat de leur formation politique pour les élections présidentielles du 18 octobre 2020.

« Nous observions ce qui se passait en Côte d’Ivoire »