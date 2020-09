Présidentielle en Côte d’Ivoire : l’étrange candidature de Vincent Toh Bi

Un dossier de candidature à l’élection présidentielle au nom de Vincent Toh Bi, l’ancien préfet d’Abidjan, a été déposé lundi à la Commission électorale indépendante (CEI). Une initiative dont il n’assume pas la paternité.

Tout a commencé lundi 31 août en fin de journée aux abords du siège de la Commission électorale indépendante (CEI). C’est le dernier jour du dépôt des candidatures à la prochaine élection présidentielle, et depuis 9 heures, les prétendants défilent accompagnés de leurs militants.

Aux alentours de 19 h, quelques jeunes arrivent. Ils portent des t-shirts et une banderole à l’effigie de Vincent Toh Bi. « Osons le changement. Vincent Toh Bi, un choix, une vision, une nation », peut-on y lire.

Dossier incomplet

Un peu plus tard, un dénommé Daniel Ninsemon se présente à la CEI pour y déposer un dossier de candidature au nom de l’ancien préfet d’Abidjan. Le dossier est incomplet – sur les 13 documents requis, il en manque 10, dont la caution de 50 millions et les parrainages. La signature du concerné manque également. Un extrait de naissance, un certificat de nationalité et un casier judiciaire de Vincent Toh Bi ont en revanche été déposés.