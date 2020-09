[Série] Côte d’Ivoire : dix chantiers phares

Réformes institutionnelles, apaisement de la vie politique, aménagement du territoire, modernisation du pays, progrès sociaux… Les changements opérés depuis 2011 sont tangibles dans de nombreux domaines. Même si beaucoup reste à faire.

À travers dix dossiers prioritaires, Jeune Afrique a voulu faire le point sur ce qui a été fait et ce qui ne l’a pas été au cours des deux quinquennats du chef de l’État sortant et, au-delà, sur ce que devraient être les priorités du futur exécutif, quel qu’il soit, à l’issue du scrutin des 31 octobre et 28 novembre.

L’un des changements les plus marquants est incontestablement la relance de l’économie, dont la croissance a atteint un rythme moyen de + 8,5 % par an de 2012 à 2019. Une croissance portée par un volontarisme politique (aux niveaux fiscal, administratif et sectoriel) et par la mise à niveau des infrastructures (routes, énergie, zones d’activité…). D’autres progrès notables sont à observer en matière d’éducation, avec l’école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans depuis 2015, et en matière de santé, avec d’importants investissements et la mise en place de la