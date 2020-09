Ivanohe-CNMC, un partenariat appuyé par Pékin et la Gécamines

Les miniers canadien et chinois ont décidé de mettre en commun leurs efforts quant à la transformation et à la logistique du cuivre et du cobalt en RDC.

Le 18 août deux poids lourds du secteur minier de RDC ont annoncé avoir conclu un accord de coopération : le canadien Ivanohe mines, qui mène le mégaprojet de Kamoa-Kakula (qui doit produire 700 000 tonnes de cuivre par an et entrer en production en 2021) et China Nonferrous Metal group Corporation (CNMC), qui pilote la mine de Desiwa, dont les réserves sont estimées à 5 millions de tonnes de cuivre et qui est entrée en exploitation en janvier 2020.

Le tycoon américain Robert Friedland, patron emblématique d’Ivanohe, et Wang Tongzhou, le président de CNMC, ont indiqué que leur partenariat toucherait notamment aux activités de transformation et de logistique du cuivre et du cobalt extraits de leurs sites miniers, pour la plupart installés dans la province du Lualaba, près de Kolwezi.