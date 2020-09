« La Nuit des rois », de Philippe Lacôte, sortira fin novembre en Côte d’Ivoire

Le nouveau film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacôte, « La Nuit des rois », sortira en Côte d’Ivoire à la fin du mois de novembre. L’histoire d’un jeune détenu confronté aux luttes de pouvoir dans les entrailles de la Maca.

C’est le long-métrage ivoirien le plus attendu de l’année. La Nuit des rois, qui a un temps été intitulé Zama King, sera présenté le 7 septembre à la Mostra de Venise, avant d’être projeté aux festivals de Toronto et New York. Selon nos sources, le film du réalisateur Philippe Lacôte sortira sur les écrans ivoiriens à la fin du mois de novembre.

Ne vous fiez pas à son titre shakespearien. Certes, l’histoire respecte quasiment l’unité de temps et de lieu des planches de théâtre, et s’imprègne de fantastique, comme la pièce. Mais la comparaison s’arrête là. Philippe Lacôte conte l’histoire d’un jeune homme qui arrive à la Maca, la prison d’Abidjan, et se retrouve au milieu d’une lutte de pouvoir entre prisonniers pour savoir qui succèdera au chef des détenus, tombé malade.