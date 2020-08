Le Nigeria se dirige vers sa « pire récession » en quarante ans

Si le coronavirus et la chute de la demande pétrolière sont pour beaucoup dans les difficultés économiques du Nigeria, certains analystes pointent aussi les effets des politiques menées par l’administration Buhari.

Au deuxième trimestre 2020, l’économie nigériane a reculé de 6,10 % en glissement annuel, sa plus forte contraction en plus de neuf ans. Si le pays n’est pas encore officiellement entré en récession – le premier trimestre ayant enregistré une croissance de 1,5 % – le FMI anticipe une croissance annuelle négative de -5,4 %, tandis que la Banque mondiale s’attend à la « pire récession qu’Abuja ait connue depuis quatre décennies ».

Il faut dire que le pétrole, principale richesse du pays, a été frappé de plein fouet par la crise liée au coronavirus, et que l’accord de réduction de la production de pétrole de l’Opep, qui a limité la production nigériane à 1,41mb/jour entre mai et juin [contre 2,1 millions de barils par jour en 2019 selon le BP Statistical Review of World Energy] », n’a pas suffi à maintenir les cours.