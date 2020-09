Du Sénégal au Mali, sur la piste d’une inquiétante cargaison de nitrate d’ammonium

Destinées à l’extraction minière, 3 050 tonnes de nitrate d’ammonium sont en cours d’acheminement au Mali. La découverte de cet énorme stock, similaire à celui dont l’explosion a ravagé Beyrouth, a suscité l’inquiétude au Sénégal.

Le timing aurait difficilement pu être plus mauvais et la coïncidence plus inquiétante. Deux semaines seulement après les deux explosions qui ont ravagé le port de Beyrouth, où plus de 2 700 tonnes de nitrate d’ammonium étaient entreposées, une quantité équivalente du même produit chimique a été retrouvée dans le port autonome de Dakar.

Les 22 et 27 juillet dernier, 3 050 tonnes de nitrate d’ammonium en provenance de Saint-Pétersbourg (Russie) sont débarquées au port autonome de Dakar, au niveau du Môle 3, où se trouvent les Entrepôts maliens au Sénégal (EMASE).

Fabriqué dans les pays industrialisés, ce produit est majoritairement utilisé pour la conception d’engrais mais sert également à la création d’explosifs destinés au secteur minier et aux travaux publics.