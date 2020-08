Pourquoi l’internet algérien mouline-t-il ?

Privée d’un internet fiable depuis six jours, l’Algérie prend à nouveau conscience de la faiblesse de son réseau, vieillissant et peu résilient.

Les internautes algériens doivent s’armer de patience depuis six jours pour accéder à leurs sites web et applications favoris. Depuis le 19 août au soir, le réseau internet fonctionne en effet à 70 % de ses capacités, selon un rapport publié par l’ONG Netblocks, spécialisé dans la surveillance de la qualité des connexions dans le monde. Le ralentissement général attise la colère des gamers et touche l’ensemble des opérateurs nationaux (Algérie Télécom, Djezzy, Mobilis et Ooredoo).