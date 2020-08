Tunisie : le casse-tête de la rentrée scolaire

La rentrée scolaire tunisienne est maintenue pour le 15 septembre. Un test grandeur nature pour le pays qui fait face à une recrudescence des cas de coronavirus.

Le comité scientifique de lutte contre le coronavirus a approuvé le 25 août le protocole sanitaire à appliquer lors de la rentrée scolaire, maintenue le 15 septembre. Un test grandeur nature pour le pays qui fait face à une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19. Une « opération suicide » pour le secrétaire général du syndicat de l’enseignement secondaire, Lassaad Yaakoubi, pour qui le maintien de la rentrée à la date prévue est au mieux irréaliste.

L’inquiétude monte également chez les parents d’élèves et le personnel enseignant. Plus que 18 jours pour être fin prêt à reprendre les cours, et ce à tous les niveaux scolaires. Après plusieurs réunions et concertations entre le ministère de l’Éducation et les syndicats concernés, la date de la rentrée scolaire en Tunisie, qui concerne quelque deux millions d’élèves, a été fixée et adoptée par un conseil ministériel pour le 15 septembre, pour s’achever le 30 juin 2021.