Bénin/Yérim Sow : bras de fer autour du Noom de Cotonou

Expulsé du terrain où la construction de son hôtel accusait du retard, l’entrepreneur ivoiro-sénégalais a lancé une procédure d’arbitrage international.

Initialement annoncé pour novembre 2014, puis repoussé à diverses reprises – la dernière avançant la date de fin 2020 -, l’hôtel Noom de Cotonou pourrait bien ne jamais voir le jour. Le groupe Teyliom, présidé par l’Ivoiro-Sénégalais Yérim Sow, a vu son bail résilié, le 18 février dernier, par les autorités béninoises, qui ont fait procéder à l’expulsion du site.

« Le génie militaire est intervenu pour en fermer les accès, et depuis la fin juin, des agents procèdent au démontage du chantier », explique une source proche de Teyliom, selon laquelle l’édifice, censé compter 121 chambres et suites 5 étoiles de luxe, des installations de conférence et de réunion, était presque terminé.