Les Algériens au bord de la crise de nerfs par manque de cash

Files d’attente interminables, retraits plafonnés, altercations entre usagers… la crise des liquidités suscite de nombreuses tensions en Algérie, malgré les mesures instaurées par le gouvernement Djerad pour remédier à la situation.

Devant les interminables files d’attente et les altercations entre usagers et employés des bureaux de poste causées par le manque de liquidités, le gouvernement d’Abdelalziz Djerad a mis en place plusieurs mesures d’urgence le 28 juillet.

« Depuis quelques temps, on reçoit un SMS vous informant de la date de virement, la disponibilité de l’argent et la possibilité du retrait », témoigne un retraité fatigué de faire la queue pour percevoir sa retraite. « Ces derniers mois, c’était l’enfer. On faisait la queue dehors sous une chaleur torride. Heureusement que des bénévoles nous fournissaient des chaises pour souffler », poursuit-il.