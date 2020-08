Algérie : la guerre du feu aura bien lieu

Pour lutter contre les tragiques incendies de forêts qui ravagent le pays, les autorités algériennes ont décidé d’octroyer plus de moyens humains et matériels aux services forestiers et à la Protection civile.

À Toudja, petite commune montagneuse située à une trentaine de kilomètres de la ville côtière de Bejaïa, l’air empeste encore la cendre et le bois brûlé. Un couple de rapaces tournoie lentement dans le ciel au-dessus d’immenses pans de montagne calcinés qui n’offrent plus qu’un triste spectacle de désolation et d’apocalypse.

Dans le village de Bouhatem qui a connu trois jours de terreur sous une pluie de cendres incandescentes, on respire un peu mieux en cette fraîche matinée du mardi 4 août. Aux côtés des sapeurs-pompiers et des bénévoles venus de partout, les habitants ont livré une lutte acharnée contre les feux qui cernaient leur localité nichée au beau milieu de ce qui était une dense forêt d’un vert scintillant.

On a échappé au pire, mais on a vraiment cru notre dernière heure arrivée »

Sur la placette du village, un timide sourire éclaire le visage buriné de Rabah, 45 ans, paysan