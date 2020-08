Le nouveau souffle de Wided Belhouchet pour Cash Assurances en Algérie

La PDG du cinquième assureur algérien mise sur la proximité pour relancer la filiale du géant pétrolier Sonatrach, en perte de vitesse.

Des plafonds de verre, Wided Belhouchet en a brisé plusieurs. Et ce, dès l’entame de sa carrière. Plus jeune directrice centrale de la réassurance au sein de la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR), à 29 ans – une promotion décrochée seulement quatre après son entrée dans l’entreprise publique, pionnière du secteur –, elle est devenue à 43 ans la première femme à la tête d’une société d’assurance en Algérie, après sa nomination au poste de PDG de Cash Assurances, en octobre 2018.

Après sept ans passés à la Compagnie nationale de réassurance (CCR) et un passage par Alliance Assurances, Wided Belhouchet relève un nouveau défi : insuffler un nouveau souffle à la filiale de la compagnie pétrolière publique Sonatrach, en perte de vitesse.

À son arrivée, l’assureur venait même de rétrograder de la quatrième à la sixième place d’un marché national dominé par la Société nationale d’assurance (SAA), la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) et la Compagnie algérienne des assurances (CAAT). « Des problèmes d’organisation ont affecté le rendement de l’entreprise. Il fallait mettre les bouchées doubles pour reconquérir notre place », explique-t-elle.