Vareuse, casquette et sabre : les nouvelles tenues très codifiées du maréchal Idriss Déby Itno

Idriss Déby Itno, nouvellement élevé au grade de maréchal du Tchad, a signé le 15 juillet un décret peu habituel définissant les caractéristiques de ses tenues et galons.

On connaissait le faste centrafricain du maréchal Jean-Bedel Bokassa (devenu plus tard empereur), son képi à « deux rangées de feuilles de chêne » et sa « tunique en drap blanc » orné d’épis d’or. Idriss Déby Itno, élevé au même grade le 26 juin, dispose désormais lui aussi de ses propres tenues « d’apparat », « de cérémonie » et « de combat ».

Dans ce décret numéro 1577/PR/2020 de six pages et signé de sa main sur proposition de son grand chancelier, le chef de l’État tchadien approuve les détails de ses futurs uniformes, élément par élément. « La tenue d’apparat […] comprend : une vareuse en polylaine 220 g. de couleur bleu nuit […], col Mao haut brodé main or motifs feuille de chêne », précise le document.

« Terreur pendant la guerre, bouclier pendant la paix »