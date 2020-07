Tunisie : Hichem Mechichi, la chance du débutant ?

Le président Kaïs Saïed a surpris son monde en choisissant le nom de ce grand commis de l’État pour composer le futur gouvernement tunisien.

Il est l’outsider, l’homme inattendu chargé par le président de la République Kaïs Saïed, le 25 juillet dernier, de former le prochain gouvernement. Hichem Mechichi n’est pas tout à fait un inconnu, mais il n’occupe le devant de la scène que depuis cinq mois, lorsqu’il a été imposé par Carthage aux commandes du ministère de l’Intérieur dans l’exécutif sortant. « Le président souhaitait écarter les ministères de souveraineté de la mainmise des partis », explique un observateur.

Figure de sauveur

Il a suffi de l’annonce de sa nomination pour que l’opinion publique, la toile et les médias s’enflamment et jubilent. Sans que les Tunisiens ne sachent vraiment ni qui il est, ni quel est son programme, il a immédiatement fait figure de sauveur. Un enthousiasme populaire qui pourrait à terme desservir Hichem Mechichi. Pour l’heure, sa nomination semble être un coup de maître joué par Kaïs Saïed dans la partie l’opposant à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ou, plus précisément, à la majorité de ce Parlement. Prêter des intentions belliqueuses au locataire du Palais est sans doute encore prématuré, mais il est évident qu’il tient à s’entourer de personnes qu’il connaît et dont il apprécie la probité. Hichem Mechichi a d’ailleurs été conseiller principal chargé des affaires juridiques à la présidence, avant de rejoindre le gouvernement d’Elyes Fakhfakh.