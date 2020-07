Algérie : pourquoi les anciens Premiers ministres Sellal et Ouyahia sont hospitalisés

Incarcérés à la prison d’El Harrach depuis juin 2019, les deux anciens Premiers ministres algériens souffrent de sérieux problèmes de santé.

Condamné le 15 juillet à une nouvelle peine de dix ans de prison dans l’affaire Mahieddine Tahkout, Abdelmalek Sellal n’était pas présent à l’énoncé du verdict. Le procureur a justifié son absence par son hospitalisation. L’ex-Premier ministre a en effet été admis en fin de semaine dernière à l’hôpital Mustapha-Pacha en raison d’une suspicion de coronavirus.

Si les premiers tests se sont révélés négatifs, son avocat Mourad Khader a admis qu’il était « fatigué », tout en refusant de commenter davantage ses soucis de santé.

D’autres avocats qui se rendent régulièrement à El Harrach et qui ont été en contact avec Sellal au parloir confient que celui-ci est amaigri et moralement très affecté par son incarcération et ses multiples condamnations. Déjà jugé dans trois autres affaires, l’homme de 71 ans a écopé à chaque fois d’une peine de 12 ans d’emprisonnement.