Affaire Adesina : les États-Unis se rangent au mandat du panel de « revue »

Washington, qui réclamait une nouvelle enquête sur les allégations contre le président de la BAD, s’est félicité de la sélection du « panel indépendant », malgré les limites de son mandat.

« Je me félicite de la décision des gouverneurs de la Banque africaine de développement de procéder à un examen indépendant des travaux du comité d’éthique de la Banque et de la nomination d’un groupe de haut niveau dirigé par l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson pour mener cet examen », a indiqué Steven Mnuchin, le secrétaire d’État américain au Trésor dans un communiqué publié le 2 juillet. Cette déclaration marque une sensible évolution de la part de l’administration américaine.

