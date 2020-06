Bénin : une nouvelle tentative de coup d’État déjouée

Une nouvelle tentative de déstabilisation – dont on ignore encore les détails et qui n’a pas été rendue publique – aurait été déjouée au Bénin dans la nuit du 25 au 26 juin.

Selon nos informations, une quinzaine de militaires, parmi lesquels le garde du corps du fils de l’ancien président Mathieu Kérékou, le colonel Montan Kérékou, ont été arrêtés avant d’être présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et mis sous mandat de dépôt. Actuel directeur de cabinet du ministre de la Défense, le colonel Kérékou n’a pas été inquiété et serait hors de cause.

