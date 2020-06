Tchad-Centrafrique : où en est le dossier du général rebelle Abdoulaye Miskine ?

Incarcéré au Tchad depuis novembre 2019, le rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine est accusé d’avoir dirigé un mouvement insurrectionnel et d’avoir perpétré des viols en Centrafrique entre 2002 et 2004.

Le 1er juin, le leader du Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC), le rebelle Abdoulaye Miskine (de son vrai nom Martin Koumtamadji), a été auditionné par un juge d’instruction. Le Centrafricain et ses trois co-accusés, soupçonnés de viols et de participation à un mouvement insurrectionnel en Centrafrique entre 2002 et 2004, sont aujourd’hui détenus à la maison d’arrêt de N’Djamena.

Abonné(e) au magazine papier ? Activez gratuitement votre compte Jeune Afrique Digital pour accéder aux contenus réservés aux abonnés.