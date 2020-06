Conférence digitale : quelle Algérie demain ?

Jeune Afrique renforce son offre digitale et vous invite à participer à sa première conférence en ligne, consacrée à l’avenir de l’Algérie, plus grand pays d’Afrique.

Un peu plus d’un an après la chute d’Abdelaziz Bouteflika, la crise du Covid-19 est venue accentuer les difficultés économiques du pays : les caisses de l’État se vident avec un pétrole à 40 dollars le baril, le dinar est en chute libre face à l’euro, et le gouvernement a de plus en plus de mal à financer ses transferts sociaux.

Soucieuse d’éviter la fronde de la rue et pour relancer une économie nationale qui a plus que jamais besoin de diversification et de modernisation afin d’exploiter un potentiel évident, la classe politique se laisse tenter par le souverainisme économique, et essaie de rassurer un secteur privé échaudé par la vague d’arrestations de grands patrons ces derniers mois. Quant aux investisseurs étrangers, ils demeurent prudents tant la trajectoire du pays semble peu lisible.

Autant d’incertitudes qui font craindre un Hirak saison deux et la montée des partis islamistes, les seuls pour l’instant à proposer un projet politique alternatif.

Pour aborder en profondeur ces sujets complexes, nous avons fait appel à deux personnalités dont la voix porte largement au-delà des frontières de leur pays, Slim Othmani et Abderrahmane Benkhalfa.

