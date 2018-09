[Tribune] Un avenir sans lendemain

2018. Autre époque, autres acteurs, autres desseins… mêmes mots : l’Afrique est l’avenir du monde. Le temps de l’Afrique se conjugue beaucoup au futur, mais peu au présent.

Une grande question existentielle me mine ces derniers temps : à quelle époque le continent africain n’a-t-il pas été celui de l’avenir ? Quand ne l’a-t-on pas rêvé, convoité, annoncé comme le havre du futur, la terre non seulement promise, mais de la promesse éternelle ? On peut avoir l’impression, au vu de leur multiplication et de l’enthousiasme qui les porte, que les prophéties lisant dans la carte (la carne ?) du continent son futur radieux sont récentes.

Il n’en est rien. Cela fait deux siècles, au moins, que cette terre représente l’avenir (du monde). L’Afrique comme futur : voici peut-être la foi la plus ancienne et la plus partagée des temps modernes.