Bénin : la garde rapprochée de Patrice Talon

Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2016, le chef de l'État béninois a lancé de nombreuses réformes économiques. Celle du secteur des télécoms est entrée dans sa phase active en juillet. Pour gérer ces dossiers prioritaires, le président s'appuie sur un quatuor de fidèles.

· Olivier Boko

Bras droit du chef de l’État, sans fonction officielle, mais consulté sur tous les dossiers. Président du conseil d’administration de Benin Control, une société dont Talon a été l’actionnaire majoritaire. À ce titre, supervise toutes les exportations et les importations du pays.

· Romuald Wadagni

Ministre de l’Économie. Très sollicité par Talon, il est de tous les voyages présidentiels. A travaillé pendant plus de quinze ans au sein du cabinet Deloitte, où il s’occupait entre autres d’Orange Afrique. Gère la réforme en cours dans les télécoms.

· Johannes Dagnon

Son cousin, et son seul conseiller spécial. Directeur du Bureau d’analyse et d’investigation et président du comité chargé du suivi des réformes au Port autonome de Cotonou. Fiduciaire