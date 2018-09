RDC : Isidore Ndaywel è Nziem face à Elikia M’Bokolo

Les deux historiens comptent parmi les intellectuels les plus respectés en République démocratique du Congo, mais leurs positions antagonistes sur la succession de Joseph Kabila font désormais d'eux des ennemis politiques irréconciliables.

Il était une fois deux intellectuels, longtemps complices mais dont les positions sont aujourd’hui diamétralement opposées. Les historiens Isidore Ndaywel è Nziem, 74 ans, et Elikia M’Bokolo, 73 ans, font la fierté de la RD Congo. Pourtant, voilà près d’un an qu’ils ne s’adressent plus la parole. Face à la crise politique qui divise le pays, liée à la succession du président Joseph Kabila, chacun a suivi une orientation différente.

Le premier, qui vit désormais dans la clandestinité à Kinshasa, s’est engagé, aux côtés d’autres universitaires, au sein du Comité laïc de coordination (CLC). Ce dernier, à l’origine des « marches des chrétiens », réclame une alternance pacifique à la tête de l’État et l’application intégrale de l’accord de la Saint-Sylvestre, conclu fin 2016. Le second, lui, a rejoint le Front commun pour le Congo, une large plateforme électorale lancée début juillet qui érige Kabila en « autorité morale ». On est loin de l’époque où Ndaywel demandait à son « éminent collègue » de préfacer ses ouvrages…