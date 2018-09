Congo : du bon usage du digital

Avec de meilleures infrastructures et un cadre législatif modernisé, le numérique pourrait contribuer bien plus largement au PIB. Pour un État en quête de diversification et de nouvelles recettes, c’est le moment où jamais…

Sur la Corniche, au bord du fleuve Congo, de nombreux jeunes Brazzavillois se sont installés pour bénéficier d’une connexion wi-fi gratuite. La plupart ne sont pas là pour jouer ou pour « chatter » sur les réseaux sociaux, mais pour travailler. « Le taux de chômage est assez élevé, et de nombreux jeunes ont compris que le numérique est une voie par laquelle ils peuvent s’en sortir, trouver un emploi et créer leur entreprise », explique Lome Vuvu Masia, le directeur général de la Grande École numérique du Congo (Genc).

Depuis son ouverture, en janvier 2017, cette école privée sous convention avec le ministère de l’Enseignement technique et professionnel dispense gratuitement des cours de développement et d’intégration web sur ses campus de Brazzaville et de Pointe-Noire. Les formations durent quatre mois à temps plein, à raison de 20 élèves par session. En un an et demi, la Genc a formé environ 300 développeurs. Et ce n’est pas de trop pour répondre aux besoins des institutions et des entreprises en matière de gestion informatisée comme de services digitaux innovants et de qualité.