Le Congo à l’épreuve des faits

Une dette publique écrasante, des recettes toujours portées par les produits pétroliers… Trois ans après le début de la crise financière, les efforts consentis n’ont pas encore relancé l’économie et peinent à convaincre le FMI. Ce que va tenter de faire le nouveau Plan national de développement.

«Signer avec le FMI est une affaire classée », affirmait Clément Mouamba, au cœur de l’été 2017, dans une interview à Jeune Afrique. Le Premier ministre congolais pronostiquait alors la finalisation d’un accord « d’ici à la fin du mois de septembre ». Ce n’est pourtant qu’un an plus tard – le 3 août dernier – qu’il a fait parvenir à l’institution financière la lettre d’intention détaillant la stratégie que son gouvernement entend suivre pour remettre le pays en marche, si possible avec le soutien financier du Fonds, dont le conseil d’administration, le même jour, repoussait pour la cinquième fois en deux mois l’examen de la situation économique du Congo.

L’affaire n’est donc pas classée. Et elle ne le sera pas tant que la facilité élargie de crédit (FEC), qui a été consentie l’an dernier au Gabon et au Cameroun, ne sera pas accordée au Congo. Craignant une mise sous tutelle de l’économie, qui n’aurait rien à envier aux programmes d’ajustement structurel des années 1980, et dans un contexte social déjà tendu, les autorités congolaises ont d’abord cherché des alternatives, notamment auprès des pays du Golfe, avant, semble-t-il, de se résigner à suivre la feuille de route proposée par le FMI.