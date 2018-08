[Tribune] Fatwa sur la Tunisie

Face aux détracteurs du rapport de la Colibe, Fawzia Zouari expose les points qui, selon elle, montre que ce texte sur les libertés et l’égalité ne fait qu’ancrer la Tunisie dans sa tradition des Lumières et ne s’oppose en rien à sa Constitution.

J’ai dénoncé dans une précédente chronique la « schizophrénie à la tunisienne », sans me rendre compte que je suis atteinte du même mal. Puisque, tout en pointant du doigt les travers et les ratages de mon pays, je m’empresse de le défendre. Surtout quand on critique ses orientations modernistes – et alors même que je connais les difficultés qu’il a à les suivre.

Cela pour dire que je me suis sentie pousser des griffes quand j’ai su que partout en terre d’islam des cheikhs nous insultent et nous crachent dessus, prétextant le caractère « hérétique » du rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe), dont les propositions révolutionnaires visent précisément à protéger lesdites libertés et à éliminer la discrimination à l’égard des femmes.

Les partisans de la « nation arabe » sont en voie d’extinction

Selon la rumeur, des imams et des théologiens choqués