Maroc : Mohamed Benchaaboun, la surprise du roi

Nommé contre toute attente ministre de l’Économie et des Finances, ce banquier va devoir porter les ambitions de Mohammed VI sans déséquilibrer les comptes du Maroc.

« Nous sommes tous contents. Dans les groupes WhatsApp du Groupe Banques populaires, les vœux pour l’Aïd al-Adha se confondent avec les messages de félicitations et les marques de fierté de voir notre président jouir de cette confiance royale. » C’est ce que confie un haut responsable de la Banque centrale populaire (BCP) au sujet de la nomination de Mohamed Benchaaboun, 56 ans, au poste de ministre de l’Économie et des Finances.

Comme tous les Marocains, les collaborateurs de la BCP ont été surpris par ce choix. Car si l’annonce de la tenue d’un Conseil des ministres pour le 20 août laissait présager la désignation d’un nouveau grand argentier – en remplacement de Mohamed Boussaïd, congédié le 1er août –, personne n’aurait parié un dirham sur Mohamed Benchaaboun, tant l’homme était à mille lieues de la politique.

D’une pierre deux coups

Au sein même du Rassemblement national des indépendants (RNI), la cooptation expresse du désormais ancien patron de la BCP en a étonné plus d’un. Mais chez les Bleus, on se résigne aujourd’hui à voir le bon côté des choses. « Le RNI a fait d’une pierre deux coups, commente un proche d’Aziz Akhannouch, le président du parti. Non seulement nous avons réussi à conserver ce ministère, mais nous sommes aussi parvenus à faire recruter une personne à la compétence reconnue. Cela témoigne de notre capacité à fédérer autour de notre ligne politique. »