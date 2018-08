Dix choses à savoir sur Ilhan Omar, l’étoile montante chez les démocrates américains

À l’issue des midterm, le 6 novembre, cette étoile montante du Parti démocrate sera sans doute l’une des deux premières élues musulmanes à siéger à la Chambre des représentants des États-Unis.

1. Somalienne

Née en 1982 à Mogadiscio, Ilhan Omar grandit, entourée de ses six frères et sœurs, dans une famille aisée et cultivée. Elle est encore enfant lorsque sa mère meurt, et est élevée par son père et son grand-père.

2.Réfugiée

En 1991, elle fuit la guerre civile avec sa famille. Après avoir passé quatre ans dans des camps, au Kenya, elle gagne les États-Unis et s’installe à Minneapolis (Minnesota), où vit la plus importante partie de la diaspora somalienne du pays.

3.Rêve américain

Dès son adolescence, elle milite au Parti démocrate. Et, en 2016, est élue au parlement de l’État du Minnesota : une première pour un candidat d’origine somalienne. « Aujourd’hui, je repense à la jeune réfugiée de 8 ans que je fus. C’est un espoir pour tous », déclare-t-elle alors.