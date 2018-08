Côte d’Ivoire : nouvelle donne électorale

La libération de Simone Gbagbo et le divorce entre le RDR et le PDCI ont rebattu les cartes. Revoici les grands partis et leurs leaders face à face, tous décidés à l’emporter mais incapables de le faire seuls… La présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire s’annonce plus incertaine que jamais.

Il a tenté le charme et la menace, essayé la flagornerie puis le mépris. Jusqu’au bout, Alassane Ouattara a tenté de retenir Henri Konan Bédié, mais la rupture était devenue inéluctable tant les ambitions étaient inconciliables. Ce 8 août, dans l’intimité de la résidence du président ivoirien, il ne leur a fallu que quinze petites minutes pour acter leur divorce, après treize années d’un mariage de raison – il n’y a jamais eu d’amour entre ces deux hommes.

La rencontre fut glaciale, mais on ne peut se quitter sans se dire au revoir, lorsque l’on se connaît si bien. Les deux hommes ont été alliés puis rivaux, puis alliés… Les revoilà donc adversaires.

Coup de maître ou coup de bluff ? Se sachant sur le point d’être quitté, le président ivoirien avait commencé à rebattre les cartes deux jours plus tôt. À la veille de la fête nationale, Alassane Ouattara a annoncé une amnistie de