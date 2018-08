Sommet de la Francophonie en Tunisie : Ferid Memmich, le français au poing

Après Erevan, en Arménie, en octobre prochain, ce sera au tour de Tunis d’accueillir, en 2020, le sommet de la Francophonie, laquelle fêtera alors son cinquantenaire. Au cœur des préparatifs de l’événement : Ferid Memmich.

Mèche rebelle blanche, verbe haut et clair, tempérament jovial, comme prêt à dégainer, toujours, un bon mot ou une réflexion bien sentie… Ferid Memmich semble s’être échappé d’une affiche d’Aristide Bruant. Au théâtre, le Tunisois a pourtant préféré le cinéma. Il a adoré se produire, dit-il, devant les caméras de son ami Nidhal Chatta pour Mustapha Z, en 2017, et No Man’s Land, en 2000. Son dernier rôle ? Mettre en scène et en musique le 18e sommet de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui fêtera son cinquantenaire à Tunis en 2020. À force d’acharnement, Ferid Memmich a obtenu l’appui des présidents français Hollande et Macron pour que l’événement se tienne dans la capitale.

La Francophonie : un combat pour ce fils d’instituteur, issu du collège Sadiki, en centre-ville, établissement phare du mouvement réformiste tunisien. Arabophone accompli, fin lettré, il