À 52 ans, cette Française diplômée de l’ESC Rouen et de l’université de Chicago Booth présidera le conseil d’administration du fournisseur d’électricité. Déjà présidente non exécutive de Voltalia depuis 2014, elle est également administratrice d’Aperam et a dirigé Castrol Lubrifiants Industriel de 2007 à 2009 et Eoxis de 2010 à 2013.