Libye – Jean-Yves Ollivier : « La paix doit se faire avec les acteur sur le terrain »

France, Italie, Maroc, Algérie… Si les médiateurs étatiques se sont multipliés, favorisant des options concurrentes, lui entend remettre le destin du pays entre les mains des principaux intéressés.

Négociant en matières premières et négociateur pour la paix, il a décidé de mettre son talent d’homme d’affaires au service de la médiation politique. Sans mandat officiel, à l’ombre de la diplomatie parallèle, cet ancien proche de Jacques Chirac et de Nelson Mandela, ami d’une dizaine de chefs d’État africains, a eu à connaître depuis les années 1980 nombre de dossiers sensibles : apartheid, guerres civiles en Angola et au Soudan du Sud, libération d’otages français au Liban.

Avec une certaine réussite. Âgé de 74 ans, il s’engage aujourd’hui dans la médiation entre les nombreux protagonistes de la crise libyenne, à travers sa Fondation Brazzaville. Cette dernière a organisé une première rencontre interlibyenne en mai à Dakar, dite Dakar 1. Une seconde session, dite Dakar 2, est prévue à la fin d’octobre, toujours dans la capitale sénégalaise. Pour JA, il évoque les écueils du dossier