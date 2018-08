Gafam – Irene Yuan Sun : « Le tout-numérique ne sauvera pas le continent »

Le passage d'une économie agricole à une économie numérique et de services, sans passer par l'étape de l'industrialisation, est impossible, selon Irene Yuan Sun, auteure de « The Next Factory of the World. How Chinese Investment is Reshaping Africa ». Interview.

Les pays africains peuvent-ils passer d’une économie agricole à une économie numérique et de services en sautant la case industrialisation ? Les spécialistes appellent ça le leapfrog. Les géants américains d’internet en sont largement à l’origine, mais l’idée est de plus en plus partagée sur le continent. Pourtant, la Chinoise Irene Sun, auteure de The Next Factory of the World. How Chinese Investment is Reshaping Africa (Harvard Business Review Press, 2017), n’y croit pas une seconde. Pour elle, aucun doute : si internet et les technologies peuvent contribuer au développement du continent, l’industrialisation reste une étape indispensable.

Jeune Afrique : Pourquoi ne croyez-vous pas au leapfrog ?

Irene Yuan Sun : Parce que l’histoire économique montre qu’il ne marche pas. Et pour deux raisons essentielles. La première est qu’aucun pays développé n’est parvenu à sortir de la pauvreté en brûlant l’étape de l’industrialisation, sauf ceux qui, comme le Qatar, se sont brusquement découvert d’énormes réserves de matières premières de haute valeur. La seconde est que l’industrialisation est le seul moyen connu d’accroître rapidement la productivité.