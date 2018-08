France-Maroc : une amitié en ordre de marche

Qui a dit que les relations entre Etats devaient se cantonner aux chancelleries ? Les parlementaires française et marocains démontrent que la coopération passe aussi par eux.

Mustapha Laabid est consciencieux. Avant de prendre la présidence du groupe d’amitié France-Maroc, le député La République en Marche (LREM, majorité) s’est renseigné sur le fonctionnement de ces groupes, et plus particulièrement sur les activités de celui qui lie les élus français aux Marocains. Selon l’Assemblée nationale, leur « but premier est de tisser des liens entre parlementaires. »

« Il a fallu tout construire avec ce groupe d’amitié, on est parti de zéro », raconte cet ancien responsable associatif à Rennes (nord-ouest), élu en Ille-et-Vilaine. Qui a aussi, dans le temps, été chef d’entreprise au Maroc. Mustapha Laabid met en avant « son expertise au niveau du développement économique ».

Un groupe très actif

Autre atout pour diriger ce groupe d’amitié, réuni pour la première fois le 8 novembre : être bilingue français-arabe. « Avec ma connaissance de la langue et du Maroc, on peut aller directement au but », dit-il.

Dernière carte et pas des moindres : Mustapha Laabid est franco-marocain, comme sept autres députés de ce groupe, Naïma Moutchou, Mohamed Laqhila, Nadia Hai, M’jid El Guerrab, Sarah El Haïry, Amélia Lakrafi et Fiona Lazaar.

Il y a une histoire commune que beaucoup de députés essayent d’entretenir et des liens très forts entre les deux pays notamment entre les services de sécurité », précise Nadia Hai

« Le nouveau président du groupe d’amitié est particulièrement actif », reconnaît son collègue Michel Herbillon (Les Républicains, opposition), l’un des douze vice-présidents de France-Maroc. « C’est un groupe d’amitié extrêmement vivant, à l’image de la qualité des relations politiques franco-marocaines », renchérit Sarah El Haïry (Mouvement Démocrate, majorité), qui a passé son bac au lycée français Lyautey, à Casablanca.