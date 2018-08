Afrique-France : DSK fait cavalier seul pour décrocher des contrats de conseil

Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, Denis Sassou Nguesso au Congo, Faure Gnassingbé au Togo... Dominique Strauss-Kahn multiplie désormais les contrats de conseil en son nom propre avec les chefs d'État.

Début août, Dominique Strauss-Kahn (DSK) s’est entretenu par téléphone avec Faure Gnassingbé, comme c’est régulièrement le cas depuis quelques mois. Après avoir intercédé en vain en faveur de la société suisse Sicpa auprès du chef de l’État togolais, l’ex-patron du FMI a finalement décroché un contrat de conseil portant sur la mise en œuvre de la convention « modernisation de la gestion des finances publiques » UE-FMI. Et ce pour le compte de sa société Parnasse International, sise à Casablanca.

Après avoir sillonné le continent pour Sicpa et pour la banque-conseil Arjil, que dirige son ami Wladimir Mollof – avec qui il demeure lié par un contrat non exclusif –, DSK prospecte désormais seul. Les 25 et 26 juin, l’ex-ministre de l’Économie de Lionel Jospin s’est discrètement rendu à Bamako, où Ibrahim Boubacar Keïta l’a reçu à sa demande (JA n° 2999).