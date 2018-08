Le match de la semaine : Nasser Bourita face à Abdelkader Messahel sur le Sahara occidental

Deux hommes, deux lignes, deux styles. D'un côté, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. De l'autre, Abdelkader Messahel, ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines. Entre les deux, Horst Köhler, envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara occidental.

La première année de Horst Köhler en tant qu’envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara occidental n’aura pas été de tout repos tant les passes d’armes auront été nombreuses entre l’Algérie et le Maroc. Si les relations entre Mohammed VI et Abdelaziz Bouteflika restent policées, leurs ministres des Affaires étrangères, eux, ne se ménagent pas. À chacun son style : Nasser Bourita, 49 ans, diplomate de l’école marocaine, goûte les petites phrases acides quand son homologue, Abdelkader Messahel, de vingt ans son aîné et issu du FLN, préfère ­l’artillerie lourde.

Les premières étincelles jaillissent fin août 2017. Alors qu’il s’apprête à assister, accompagné de sa délégation, à une réunion ministérielle de la Tokyo International Conference on African Development (Ticad) à Maputo, Nasser Bourita proteste contre la présence de représentants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). S’ensuit une bousculade surréaliste qui met aux prises les services de sécurité mozambicains et la délégation marocaine. Abdelkader Messahel saisit l’occasion et accuse quelques jours plus tard le Maroc de perturber à dessein les réunions panafricaines : « Il y aura d’autres tentatives qui connaîtront le même sort, c’est-à-dire l’échec. »