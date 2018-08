Les Gafam face aux BATX : le choc des titans

D’un côté, les chinois Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, de l’autre, les américains Google, Amazon, Facebook, Apple... Entre les deux parties, la bataille fait rage. Le continent peut-il en profiter ?

Lorsqu’on évoque les géants de l’internet et des nouvelles technologies, on pense spontanément aux Gafam. Les cinq groupes américains font partie du quotidien des internautes du monde entier. Il suffit souvent d’allumer son téléphone ou son ordinateur pour voir leurs noms s’afficher. Mais la concurrence existe et, comme souvent, elle est chinoise. Plus récents, plus discrets, affichant des capitalisations boursières moins vertigineuses, les BATX sont pourtant très actifs et non moins ambitieux que leurs modèles américains. « BATX », ce sont les firmes Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi.

Baidu, quatrième site le plus visité du monde

Baidu est un moteur de recherche créé en 2000 et qui a longtemps été cantonné au marché chinois. Sa valeur sur les marchés est très loin d’égaler celle d’Alphabet, la maison mère de Google, mais il est quand même le quatrième site le plus visité du monde, et ses techniciens sont à la pointe du progrès en matière d’intelligence artificielle et de voitures autonomes.