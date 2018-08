RDC : Thembo Kash, ou l’art de la caricature politique

En BD ou en caricature, le dessinateur kinois Thembo Kash croque l’actualité politique et les petits travers de ses compatriotes.

Et si c’était encore lui ? Sous le crayon du dessinateur, un dauphin prend progressivement les traits de… Joseph Kabila himself ! « La MP [Majorité présidentielle] est passée à table : de DAUPHIN, on est passé à JOSÉPHIN. Fin de suspense ! » commente Thembo Kash sur son fil Twitter, en référence aux rumeurs persistantes de tentatives de tripatouillages, qui permettraient au chef de l’État congolais de s’éterniser au pouvoir.

Thembo Muhindo Kashauri – alias Thembo Kash – est l’un des illustrateurs de presse les plus en vue du pays. Deux fois par semaine, il publie des dessins dans le quotidien national Le Potentiel, avec une nette prédilection pour les sujets politiques.

Aujourd’hui, ma responsabilité est de retranscrire ce que pensent les gens. C’est une forme de résistance. Et je crois que c’est bon pour les libertés publiques

De Joseph Kabila Kabange (JKK, « le raïs », également surnommé Léopold Kabila) à ses homologues étrangers (à commencer par le Rwandais Paul Kagame) en passant par les membres du gouvernement (notamment son porte-parole, Lambert Mende, et son chef de la diplomatie, Léonard Shé Okitundu), le président de la Ceni, Corneille Nangaa, ainsi que les leaders de l’opposition (Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba…) : il croque sans concession les hommes de pouvoir, sans oublier les petits travers de ses compatriotes et les grands maux dont souffre son pays.