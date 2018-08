RDC : Miluna, l’art de cultiver les palmiers

Dix ans après avoir racheté une concession d’Unilever dans le nord-ouest du pays et investi dans de nouvelles plantations, la société congolaise voit décoller sa production d’huile brute.

C’est au cœur de la très agricole province du Sud-Ubangi, dans l’extrême nord-ouest du pays, qu’est située la concession rachetée en 2007 à Plantations et huileries du Congo (PHC, filiale d’Unilever) par Miluna. En dix ans, sous la houlette de son associé gérant Jean-Claude Hoolans, entrepreneur né à Kisangani, la société a diversifié les plantations et productions, auparavant limitées à l’hévéa et au caoutchouc. La concession s’étend sur 25 000 hectares (ha), dont une vaste superficie de forêt primaire (8 000 ha).

Dans les zones de jachère, elle accueille des plantations d’hévéas (4 800 ha), de cacaoyers (500 ha), de caféiers robusta (40 ha) et de palmiers à huile (1 600 ha, dont 900 ha en production), sur lesquelles Miluna emploie environ 1 500 personnes, dont 500 travailleurs temporaires.

Deux unités d’extraction d’huile

Entre les réhabilitations, les superficies nouvellement