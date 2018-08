[Tribune] – Maroc : un droit à la formation méconnu et mal ciblé

Au Maroc, Bank Al-Maghrib vient de mettre le doigt sur un indicateur discret et pourtant lourd de conséquences pour le marché de l’emploi. Elle souligne, dans son dernier rapport annuel, que 97,6 % des salariés marocains déclarent ne pas avoir eu accès à une formation professionnelle financée par leur employeur au cours des douze derniers mois.

S’il existe bien un droit théorique à la formation dans le royaume, la connaissance de ce droit et de ses modalités de mise en œuvre restent donc perfectibles. Et les freins limitant son accès sont nombreux. D’un côté, la rigueur bureaucratique du droit à la formation est une vraie barrière. De l’autre, seules une poignée d’entreprises comptent une unité dévolue à la formation au sein de leur service de ressources humaines.

Et les rares entreprises qui prennent le sujet en considération ont souvent tendance à se concentrer sur le développement des compétences du top management plutôt que de celles du reste des collaborateurs. Ces derniers s’en tiennent bien souvent à des formations dites « métier », c’est-à-dire à des programmes concernant les processus et les savoir-faire de l’entreprise et non le développement de leur propre employabilité.

Barrière linguistique

Au-delà de la