Dominique Eddé : « Rien de plus actuel que la pensée d’Edward Said ! »

Dans un ouvrage récent aux accents romanesques, l’essayiste revient sur les combats et la postérité du chercheur palestinien, considéré comme l’inspirateur des cultural studies.

Romancière, essayiste, Dominique Eddé participa autrefois au lancement du maître livre d’Edward W. Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, paru en anglais en 1978 et deux ans plus tard en français. Un ouvrage qui a révolutionné l’approche de la question coloniale en dénonçant la domination « idéologique » et culturelle du monde par les Occidentaux dans les temps modernes. Elle est alors devenue puis restée très proche de cet auteur, dont elle a traduit plusieurs livres.

Avec Edward Said. Le roman de sa pensée, elle ressuscite une personnalité hors norme et donne à comprendre ses combats politiques. Toujours en mouvement, notamment entre la Turquie et son Liban natal, Dominique Eddé a bien voulu revenir sur certaines questions cruciales que soulève aujourd’hui encore la pensée de Said.

Son travail sur l’orientalisme a été fondateur et à l’origine des cultural studies et des post-colonial studies

Jeune Afrique : La pensée d’Edward Said reste-t-elle, quinze ans après sa mort, une pensée vivante ?

Dominique Eddé : Edward Said n’est certainement pas oublié. Il est très présent, aux États-Unis en particulier mais aussi dans le monde entier. Avec sa pensée en mouvement, ses goûts éclectiques, il était le contraire de cette pléthore d’experts qui ont tous aujourd’hui leur petit champ de savoir avec une tendance assez prononcée à l’affirmation définitive sur tel ou tel sujet. Ce caractère artisanal de la pensée qui permet d’établir une liaison entre les disciplines était précieux et il va le rester.