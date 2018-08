[Édito] Honni soit qui Mali pense

Fâcheuse tendance que celle qui conduit à ne voir les élections en Afrique que sous l’angle de leurs imperfections, comme si la voie électorale n’était pas une pente naturelle des sociétés africaines et qu’elle engendrait plus de problèmes qu’elle n’en résolvait.

C’est d’abord oublier un peu vite que la phase d’institutionnalisation du modèle démocratique en Europe a pris plus d’un siècle. C’est, surtout, faire fi des progrès constants réalisés sur le continent s’agissant de la crédibilité des scrutins. À preuve : le déroulement globalement satisfaisant des élections des 29 et 30 juillet au Mali et au Zimbabwe, deux pays à l’environnement sécuritaire précaire. De Bamako à Harare, les candidats ont pu mener librement campagne, et le calme a prévalu le jour du vote : bien peu d’observateurs auraient parié sur un tel scénario.

C’est au surlendemain du scrutin que la situation s’est brusquement tendue au Zimbabwe, pays fraîchement sorti de la dictature et où l’armée exerce encore de facto le pouvoir : face aux manifestations de l’opposition, les