Le président nigérian ne s’y attendait pas. Pourtant, à la demande de ses pairs, il a finalement accepté d’assurer la présidence de la Cedeao.

Le dirigeant nigérian succède pour un an au Togolais Faure Gnassingbé, qui accueillait, le 31 juillet à Lomé, la 53e Conférence des chefs d’État et de gouvernement. En vertu d’une règle tacite de l’organisation régionale, la présidence, tournante, devait échapper à Buhari, car il était en campagne électorale, et revenir au Ghanéen Nana Akufo-Addo.