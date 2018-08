Côte d’Ivoire : l’insondable Guillaume Soro

Dans le contexte actuel de possible recomposition de l’échiquier politique ivoirien, Guillaume Soro représente l’une des principales inconnues. Si les relations entre Alassane Dramane Ouattara (ADO) et le président de l’Assemblée nationale sont officiellement au beau fixe, la confiance a pourtant été rompue.

En refusant d’assister à l’Assemblée constitutive du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Soro a provoqué l’ire du chef de l’État. En visite officielle au Canada, il a prolongé son séjour – officiellement pour une urgence médicale, officieusement pour rendre visite à un ami. Et avoir affirmé à RFI et France 24, le 22 juillet, réfléchir à une possible candidature dès 2020 n’a rien arrangé. Dans l’entourage d’ADO, on estime que Soro doit clarifier sa position, au risque de perdre sa place à la tête du perchoir.