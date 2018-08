[Tribune] La prochaine princesse Disney sera africaine

Sociologue des mondes de l'art et de la culture, à Paris.

Le site d’information en ligne Deadline nous apprend que le prochain film d’animation de la firme Disney s’intitulera Sadé. Il y sera question des aventures d’une princesse africaine au caractère bien trempé et dotée de pouvoirs magiques, qu’elle doit apprendre à maîtriser afin de protéger son royaume, menacé par des puissances maléfiques.

Le scénario est adapté d’un conte écrit par le Nigérian Ola Shokunbi et l’Américaine Lindsey Reed Palmer, dont la multinationale américaine vient d’acquérir les droits d’exploitation. Le film, qui promet d’être grandiose, s’annonce déjà comme l’un des prochains succès au box-office mondial.

Laissera-t-on Hollywood valoriser seul notre patrimoine culturel ?

La maison de Mickey a connu un succès retentissant – 267 millions de dollars de recettes –, en 2009, avec une première héroïne noire, Tiana, dans La Princesse et la Grenouille. La consécration viendra en 2018 avec le film phénomène Black Panther (des studios Marvel) et ses plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial, dont 8,6 millions venant du continent africain.