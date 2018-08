Infrastructures : le tour de force gabonais de Gagan Gupta

La réussite éclatante de la filiale du groupe singapourien Olam est celle de son directeur général. Grand architecte logistique du pays, il suscite l’admiration autant que la jalousie et les critiques.

«Gagan, c’est le genre d’homme qui rentre dans votre bar et qui, au lieu de vous demander le prix du verre, veut savoir combien vous vendez les murs, raconte un Français habitué des milieux d’affaires de Libreville. La différence avec les autres, c’est que ce n’est pas de l’esbroufe. Le lendemain, le bar est à lui. »

Au pays d’Ali Bongo Ondimba, en moins de dix ans, Olam Gabon a connu une progression si fulgurante qu’elle est devenue la plus importante compagnie privée du pays et le premier partenaire de l’État dans des activités aussi diverses que l’agriculture, l’industrie ou le transport. Dernier coup, l’acquisition, en juin, au nez et à la barbe du français Egis, de la gestion de l’aéroport de Libreville en attendant la construction d’un nouveau par GSEZ (Gabon Special Economic Zone), filiale… d’Olam.

Succès foudroyant d’Olam

« Après Olam, il y a Olam », sourit, grinçant, un