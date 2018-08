Tunisie – Abdelmajid Charfi, islamologue : « Dépasser la lecture littéraliste du Coran »

Alors que Béji Caïd Essebsi doit annoncer dans les prochains jours un projet de loi sur les libertés et l’égalité, rencontre avec Abdelmajid Charfi, islamologue, membre de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) et président de l’académie Beit al-Hikma.

Jeune Afrique : Comment la Colibe gère-t-elle la dimension religieuse de ces questions de société ?

Abdelmajid Charfi : Notre démarche vise à aligner une loi fondamentale récente avec un arsenal législatif plus ancien. Aussi, le travail s’est effectué à partir de la Constitution et des conventions internationales. Aucune référence religieuse n’est faite dans le texte, mais dans l’introduction nous avons rappelé à ceux qui sont contre tout changement que, dans l’islam et son histoire, il y a toujours eu un mouvement en faveur d’un effort de réflexion, l’ijtihad, qui dépasse la lecture littéraliste.