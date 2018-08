Infrastructures : Nkok s’indianise grâce au réseau d’Olam

Pilotée par Olam Gabon, les entreprises indiennes affluent dans la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok pour s’approvisionner en bois gabonais.

« Les Indiens ont décidé que le Gabon serait leur base d’approvisionnement en bois. » Pour le chercheur français Alain Karsenty, spécialiste de ce marché au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), cela ne fait aucun doute.

Attirées par un accès privilégié aux grumes, des conditions fiscales et de recrutement avantageuses, les entreprises indiennes du secteur grumier affluent depuis quatre ans dans la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, pilotée par Olam Gabon, et située à une vingtaine de kilomètres à l’est de Libreville. Gagan Gupta et ses équipes n’ont pas hésité à faire la publicité des opportunités de la ZES gabonaise dans les médias indiens. Et ça fonctionne.

Une vingtaine d’entreprises d’origine indienne

Nkok compte déjà près d’une vingtaine d’entreprises d’origine indienne telles qu’Otim Veneer, Gabon Wood Industries,