Maroc : ringardes, les Dar Chabab ?

La mondialisation, l’internet et surtout les réseaux sociaux semblent bien avoir mis un terme aux années fastes des Dar Chabab (« maisons des jeunes »).

C’est dans les quartiers ouvriers d’un Maroc à peine indépendant que, non sans arrière-pensée politique, ont émergé les Dar Chabab (« maisons des jeunes »). Pendant des décennies, elles ont permis à des centaines de milliers d’enfants et de jeunes de s’initier à différentes formes d’expression artistique – théâtre, musique, danse… – et d’aiguiser leur appétit d’animations culturelles.

Véritables pépinières de talents, elles fourniront même le gros du contingent des artistes qui ont laissé leur empreinte dans la mémoire collective des cinquante dernières années.