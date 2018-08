Tentative d’alliance anti-Biya au Cameroun, un référendum sous tension aux Comores…

Les tractations ont démarré au sein de l'opposition camerounaise en vue d'une hypothétique candidature unique face à Paul Biya pour la présidentielle. Aux Comores, le référendum de ce lundi est contesté par l'opposition... Chaque semaine, Jeune Afrique vous rend compte de l’activité des contre-pouvoirs africains.

• Cameroun : unis contre Biya ?

Sous la pression de leurs militants, les tractations se poursuivent entre NOW, le mouvement d’Akere Muna (emmené par Joseph Lea Ngoula, coordinateur à la mobilisation, et Maxime Jong, le stratège de campagne), et le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto, qu’animent les avocats Emmanuel Simh et Michèle Ndoki. Muna et Kamto doivent se rencontrer avant le 8 août, date à laquelle sera publiée la liste officielle des candidats à la présidentielle.